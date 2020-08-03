У Китаї після коронакризи економіка почала відновлюватися швидкими темпами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аналітики все ж вказують на слабкі місця економіки Китаю, а саме експорт скорочується сім місяців поспіль, оскільки коронавірус негативно впливає на попит

Збільшення виробництва може компенсувати погану динаміку в інших областях, включаючи сферу послуг, - економіст

У Китаї виробництво зростає найшвидшими темпами за останнє десятиріччя. Така динаміка свідчить про те, що відновлення економіки починає набирати обертів, пише CNN.

Зазначається, що індекс ділової активності (PMI) виріс до 52,8 пункту в липні з червневих 51,2.

«Це найшвидший зліт з січня 2011 року», - йдеться у повідомленні.

Економіст Джуліан Еванс-Прітчард вважає, що збільшення виробництва може компенсувати погану динаміку в інших областях, включаючи сферу послуг.

Додатковий стимул сектору надає пакет підтримки з боку держави обсягом $500 мільярдів.

Аналітики все ж вказують на слабкі місця економіки Китаю. «Експорт скорочується сім місяців поспіль, оскільки коронавірус негативно впливає на попит. Ринок праці також знаходиться в кризі. Ми попереджаємо, що показники PMI можуть знизитися в найближчі місяці, оскільки в усьому світі темпи відновлення уповільнюються», - відзначають експерти фінансової компанії Nomura.

Китайська економіка першою в світі почала зростання після пандемії коронавірусу. ВВП країни виріс на 3,2% в другому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.

Читайте також: