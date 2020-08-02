Україна стане одним з п’яти найбільших зернових експортерів світу



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Нарощення виробництва зернових буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності

Завдяки збільшенню врожайності Україна продовжить зміцнювати свої позиції, як один із світових лідерів-експортерів

В України є прекрасні перспективи у напрямку експортних операцій зерновими. Так, згідно прогнозу Організації економічного співробітництва та розвитку і Світової продовольчої організації (Food and Agriculture Organization, FAO), протягом наступних 10 років, Україна потенційно ввійде в ТОП-5 країн експортерів зернових, пише Agronews.ua.

Виробництво пшениці в Україні на кінець 2029 року досягне 34 млн тонн або 4,1% від світового виробництва. У FAO зазначають, що зважаючи на те, що посівні площі під пшеницю залишаться майже не змінними нарощення виробництва буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності на 20% – з 4,11 т/га в 2019 році до 4,94 т/га в 2029 році.

«Очікується, що завдяки збільшенню врожайності Україна продовжить зміцнювати свої позиції, як один із світових лідерів-експортерів, і на кінець 2029 року частка України на світовому ринку сягне майже 12% (11,83%). Таким чином, в кінці наступної декади, на ринку пшениці Україна займатиме 6 місце по виробництву пшениці, і поділить з Канадою 4 місце по об’єму її експорту», – прогнозує FAO.

Йдеться також про те, що Україна й надалі збільшуватиме обсяги виробництва кукурудзи. Очікується, що доля України в світовому експорті трохи зменшиться – з 17% в 2019 році до 16% в 2029 році. При тому, що Україна збільшить обсяги експорту кукурудзи до 31 млн тонн (4 місце в світі).

Виробництво рису буде й надалі зосереджено в таких країнах, як Китай та Індія, адже ці країни мають унікальні можливості для виробництва цією культура, а саме можливість збору декількох врожаїв протягом одного року.

За прогнозом, в Україні очікується збільшення загального виробництва інших зернових, таких як, ячмінь, овес та жито більше ніж на 1 млн тонн або до рівня 11,6 млн тонн.

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