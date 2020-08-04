Уряд зняв заборону на експорт медичних масок і респіраторів



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Строк дії заборони на експорт засобів індивідуального захисту сплив і не був продовжений

Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом

В Україні знято заборону на експорт засобів індивідуального захисту, що у зв‘язку із пандемією коронавірусу.

Про це 3 серпня повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі сільського господарства Тарас Качка.

«Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом… Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений», – написав він.

Як повідомлялося, уряд у березні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких маски та респіратори, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.

До слова, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.