Уряд зняв заборону на експорт медичних масок і респіраторів
Строк дії заборони на експорт засобів індивідуального захисту сплив і не був продовжений
Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом
В Україні знято заборону на експорт засобів індивідуального захисту, що у зв‘язку із пандемією коронавірусу.
Про це 3 серпня повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі сільського господарства Тарас Качка.
«Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом… Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений», – написав він.
Як повідомлялося, уряд у березні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких маски та респіратори, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.
До слова, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.
До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.
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Всього73158
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Одужали39876
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Хворіють31544
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Померли1738
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.