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    Уряд зняв заборону на експорт медичних масок і респіраторів

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    <p>Строк дії заборони на експорт засобів індивідуального захисту сплив і не був продовжений</p> <p>&nbsp;</p> - Уряд зняв заборону на експорт медичних масок і респіраторів

    Строк дії заборони на експорт засобів індивідуального захисту сплив і не був продовжений

     

    Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом

    В Україні знято заборону на експорт засобів індивідуального захисту, що у зв‘язку із пандемією коронавірусу.

    Про це 3 серпня повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі сільського господарства Тарас Качка.

    «Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом… Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений», – написав він.

    Як повідомлялося, уряд у березні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких маски та респіратори, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.

    До слова, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

    На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

    До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

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