Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу – Нацбанк

На зовнішніх та внутрішніх ринках відбулося зростання премії за ризик українських цінних паперів

Регулятор наголошує, що втрата доступу до зовнішніх запозичень є тимчасовим явищем

Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал. Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Олексій Лупін.

Він зазначив, що як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх відбулося зростання премії за ризик українських цінних паперів.

«Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП досягла стресових рівнів, двозначних. І, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу», – розповів Лупін.

Крім того, як згодом додав голова НБУ Кирило Шевченко, протягом року очікується посилення конкуренції ринків, що розвиваються, за гроші інвесторів. Його спричинити провадження більш жорсткої монетарної політики провідними центробанкам світу.

«І це безумовно буде впливати на вартість залучення [коштів]», – додав він.

За словами Лупіна, внутрішній ринок значно краще пережив ці події – 19 січня спостерігалися пікові ставки на вторинному ринку облігацій внутрішньої держпозики зі ставкою 16-17%.

«Якщо порівнювати з березнем 2020 року, то там були пікові угоди на вторинному ринку держоблігацій зі ставкою 20-25%», – додав він.

Лупін підкреслив, що через це наразі раціональному інвестору, який хоче купити ОВДП, немає сенсу брати участь у первинних аукціонах.

«Значно дешевше купити на вторинному, але ми вважаємо що це тимчасове явище і після деескалації дохідності зрівняються на вторинному та первинному ринку. І, відповідно, Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах», – пояснив він.

Нагадаємо, що 20 січня Нацбанк підняв облікову ставку до 10%. Крім того, Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2022 році через геополітичну ситуацію, а також значно збільшив прогнозовану інфляцію.

Також стало відомо, що Нацбанк більше не купуватиме валюту на міжбанку.

Напередодні Нацбанк пояснив, чому гривня впала.

Нагадаємо, долар почав дорожчати ще перед новорічними святами.