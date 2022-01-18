Нацбанк пояснив, чому гривня впала

У НБУ знецінення нацвалюти пояснюють «психологічним чинником»

Головною причиною виникнення певних перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, пише «Економічна правда».

Гелетій пояснив, що відбулося посилення попиту на іноземну валюту з боку нерезидентів на валютному ринку України. Зокрема, нерезиденти-інвестори в облігаціях внутрішніх державних позик продали з початку року облігацій на загальну суму більше 5 млрд грн та купили іноземної валюти на суму $264 млн.

Такий обсяг додаткового попиту мав певні наслідки для ситуації на внутрішньому валютному ринку, оскільки був поєднаний з дією окремих сезонних чинників. Зокрема, певний вплив на загальну ринкову кон’юнктуру мали традиційно активні бюджетні видатки у грудні. Крім того, традиційно у січні спостерігається певне зменшення продажу валюти підприємствами агропромислового комплексу.

Натомість, обсяги продажу валюти з боку іншої провідної експортної галузі – гірничо-металургійної – лишаються на високих рівнях і наразі не демонструють ознак до зменшення.

У регуляторі додають, що на даний час валютний ринок України «має за собою надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків».

Гелетій заявив, що у прогнозах НБУ, починаючи з 2014 року, постійно враховується ризик ескалації військового конфлікту. За його словами, НБУ має план того, як реагувати на ті чи інші події.

Резервів вистачає

Також Гелетій підкреслив, що з початку року станом на ранок 18 січня Нацбанк продав на ринку $581 млн: «Наявний обсяг валютних резервів (понад $30 млрд.) дозволяє Національному банку, за потреби, продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб для нівелювання тимчасових сплесків».

Нагадаємо, що НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 18 січня на рівні 28,12 гривні.

Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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