Нацбанк більше не купуватиме валюту на міжбанку

За 2021 рік НБУ викупив на міжбанку $3,691 млрд.

Дефіцит валюти на міжбанку змушує НБУ відмовитися від практики купівлі валюти

Національний банк України більше не купуватиме валюту на міжбанківському валютному ринку через її дефіцит. Про це повідомляє Фінансовий клуб.

«Національний банк надалі використовуватиме механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку. Водночас ми вирішили утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів», – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Із серпня 2021 року їхній плановий обсяг становив $5 млн, хоча НБУ міг викуповувати більше.

Директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін каже, що ситуація на міжбанку стабілізувалася: 19 січня НБУ продав лише $20 млн, а сьогодні ще не виходив на міжбанк.

«При здійсненні валютних інтервенцій ми намагаємося оцінити розмір дисбалансу на ринку. В нормальному стані для впливу на курс достатньо $10-50 млн. Коли ми бачимо ненормальний стан або підвищений попит, то може не вистачити і $150-200 млн», – зазначив Олексій Лупін.

Він навів оперативні дані витрачання резервів НБУ. «З початку січня ми продали $752 млн. Якщо порівнювати із груднем, коли також було не досить спокійно на валютному ринку, ми продали лише $153 млн», – сказав він.

В 2022 році НБУ ще жодного разу не купував валюту на міжбанку. За 2021 рік НБУ викупив на міжбанку $3,691 млрд.

«В нашій стратегії валютних інтервенцій записано, що ми згладжуємо валютні коливання, але ми не протидіємо фундаментальним тенденціям. Тому при визначенні обсягу валютних інтервенцій, ми також враховуємо цей факт, що ми не хочемо розверну тренд чи замість зростання зробити зниження. Курс повинен бути ринковим і визначатися виключно балансом попиту і пропозиції на валютному ринку», – зазначив він.

Представник НБУ не побачив вплив банків на девальвацію гривні. «По банківській системі довга валютна позиція навіть в останні дні знаходилася нижче 5%. Тому ми не вважаємо, що підвищення нормативу відкритої валютної позиції якось посилило девальвацію», – зазначив Олексій Лупін.

«Ми плануємо по мірі стабілізації ситуації і далі підвищувати цей норматив», – пообіцяв він.

Нагадаємо, долар почав дорожчати ще перед новорічними святами.

Також варто нагадати, що нещодавно відзначалося 20-річчя європейської валюти Євро.

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