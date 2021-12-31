Долар дорожчає: яким буде курс валют на новорічні свята
Нацбанк встановив курс валют до 4 січня 2022 року
На 31 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,27 грн/$. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Такі дані на сайті Національного банку України.
Курс долара на 30 грудня становив 27,2077 грн/$.
Курс гривні до євро на 31 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року встановлено на рівні 30,922с грн/євро.
Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.
Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.