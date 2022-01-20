Керівництво найменшого держбанку отримало найбільшу зарплату

Андрій Кравець очолює правління «Укргазбанку» з осені 2020 року

Голова правління банківської установи задекларував понад 13 млн грн доходу за грудень

Голова правління «Укргазбанку» Андрій Кравець у грудні 2021 року отримав 13,3 млн грн після сплати податків. Про це повідомляє Мінфін.

Перший заступник голови «Укргазбанку» Олександр Дубровін за грудень отримав «чистими» 9,7 млн грн, ще 5 членів правління отримали по 6,4−6,5 млн грн і 1 член правління − 0,9 млн грн. При цьому установа не розкриває структуру винагород (заробітна плата/премії/бонуси).

Таким чином серед усіх державних банків зарплата голови «Укргазбанку» за грудень виявилася найвищою.

Друге місце з-поміж державних банківських структур за розмірами зарплат ТОП-посадовців у грудні посів Приватбанк – голова його правління Герхард Бьош за грудень отримав 1,9 млн грн. Варто зазначити, що у листопаді Бьош отримав понад 3 млн грн «брудними». Це був максимум не тільки для держбанкірів, а й усіх менеджерів державних компаній.

Зазначимо, Андрія Кравця було призначено головою правління «Укргазбанку» на початку листопада 2020 року.

У 2021 році «Укргазбанк», який до того був четвертою державною банківською установою за обсягом чистих активів, поступився місцем Райффайзен Банку.

Водночас, за 11 місяців 2021 р. Укргаз заробив майже 3,5 млрд грн прибутку. Також «Укргазбанк» вважається держбанком, який досягнув найбільшого прогресу на шляху до приватизації.

Раніше повідомлялося, що Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників.

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