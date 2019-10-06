В Україні знизилися ціни на деякі продукти харчування



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Інші продукти харчування з переліку «соціальних» істотно зросли у ціні

З початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані «Інфляційного барометра» станом на 30 вересня.

Ціни впали на курятину на 6,6%. Також на 6% подешевшала яловичина. Водночас, подорожчала на 8,1% свинина.

Наразі курятина є найдоступнішим м’ясом для українців – 104,4 грн/кг. Кілограм свинини і яловичини українцям обійдеться у 112,4 грн і 119,9 грн/кг відповідно.

Окрім того, з початку року в Україні подешевшали яйця – на 20,7% до 25,6 грн/кг, сало – на 1,9% до 128,4 грн/кг, капуста – на 31% до 17,9 грн/кг, цибуля – на 52% до 8,8 грн/кг.

Інші продукти харчування з переліку «соціальних» істотно зросли у ціні.

Ковбаси подорожчали на 16% до 200 грн/кг, картопля – на 57% до 16,3 грн/кг, гречка – на 29% до 27,6 грн/кг, олія соняшникова – на 7,4% до 39 грн/кг, цукор – на 16,8% до 17,8 грн/кг.