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    Економіка та фінанси

    В Україні у вересні рекордно подорожчала гречка

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    В Україні у вересні рекордно подорожчала гречка

    На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%

    У вересні лідером з подорожчання в Україні серед продуктів стала гречана крупа.

    Про це повідомила пресслужба Державної служби статистики.

    За даними Держстату, на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%.

    Найбільше (на 21,4%) подорожчали гречані крупи.

    Крім того, як повідомила служба, на 2,4-0,6% зросли ціни на фрукти, молоко та молочну продукцію, масло, рибу та продукти з риби, рис, м’ясо та м’ясопродукти. При цьому на 6,3-1,0% подешевшали яйця, овочі, цукор.

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,3%.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування.

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