Україна зменшила потребу в зовнішній фіндопомозі на 2024 рік

Своєчасне надходження допомоги від міжнародних партнерів все ще є життєво важливим для збереження економічного відновлення України

Потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити на 4 млрд дол. – з 41 млрд до 37,3 млрд дол. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Міністр зазначив, що досягти цього вдалося, зокрема, завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету та активізації внутрішнього ринку запозичень.

«Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів», – каже Марченко.

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Однак зазначається, що своєчасне надходження допомоги від міжнародних партнерів все ще є життєво важливим для збереження економічного відновлення України.

Нагадаємо, глава МВФ закликала союзників України швидко розблокувати десятки мільярдів доларів для країни, оскільки вона попередила, що затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу попереднє економічне відновлення Києва.

Україна здатна витримати відсутність зовнішньої фінансової допомоги протягом «декількох місяців», але на неї чекають труднощі, якщо ЄС та США не зможуть за цей час вирішити питання з фінансуванням Києва.