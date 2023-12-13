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Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України

glavcom.ua
Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд
колаж: glavcom.ua

Основними джерелами фінансування державного бюджету України залишаються військові облігації

Економічна ситуація

За оперативною оцінкою Держстату реальний ВВП у IIІ кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з IIІ кварталом 2022 року – на 9,3%. З огляду на попередню інформацію Мінекономіки щодо основних факторів економічного зростання, серед його основних чинників – висока врожайність у сільському господарстві у поєднанні із високими темпами збирання врожаю та активізація сфери послуг, зокрема, у сегменті державного управління та оборони, фінансування яких є пріоритетним під час війни.

Станом на перший тиждень грудня в Україні вже намолочено майже 78 млн тонн збіжжя: зернових — 57 млн 57,7 тис. тонн та олійних культур — 20 млн 723 тис. тонн. 10 регіонів України вже повністю завершили жнива. У решті областей аграрії ще закінчують збір кукурудзи, соняшнику та цукрових буряків. Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 433 тис. га при врожайності 54,7 ц/га, в тому числі: кукурудзи обмолочено 3 520 тис. га при врожайності 76,4 ц/га, намолочено 26 млн 882 тис. тонн; пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, при врожайності 47,9 ц/га, намолочено 22 478 тис. тонн; ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га при врожайності 39,3 ц/га, намолочено 5 909 тис. тонн. Збір олійних культур проведено на площі 8 215 тис. га, а саме: соняшника обмолочено на площі 5 014,5 тис. га, намолочено 11 млн 940 тис. тонн насіння при врожайності 23,8 ц/га; сої обмолочено на площі 1 804,2 тис. га, намолочено 4 млн 778 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га;

Міністерство аграрної політики та продовольства України збільшило прогноз виробництва цьогорічного врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Зокрема, Мінагрополітики оновило прогноз щодо валового виробництва зернових культур до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних культур залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн. Загальний обсяг врожаю зернових та олійних культур на поточний рік наразі становить 81,3 млн тонн. За попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть зернових у таких обсягах: пшениці – 22,2 млн тонн, ячменю – 5,8 млн тонн та кукурудзи – 30,1 млн тонн. Що стосується олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів – 4,6 млн тонн. Збір ріпаку завершено – понад 4 млн тонн.

Основною підставою для перегляду у сторону збільшення обсягів виробництва цьогорічного врожаю стало збільшення рівня врожайності зернових – до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021-му році, він становив 53,6 ц/га.

Бюджетна сфера

Основними джерелами фінансування державного бюджету України залишаються військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Станом на 7 грудня 2023 року за інформацією Міністерства фінансів загальний обсяг фінансування загального фонду державного бюджету з початку 2023 року становив 1902 млрд гривень або $52,1 млрд. Найбільшими донорами бюджету виступали Європейський Союз (653,2 млн грн або $17,9 млрд) та Сполучені Штати (399 млрд грн або $10,9 млрд). Від розміщення державних цінних паперів на внутрішньому ринку до бюджету було залучено 532,7 млрд грн або $14,6 млрд , від Міжнародного валютного фонду – 131,4 млрд грн або $3,6 млрд.

З метою розширення попиту на державні цінні папери на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету, Національний банк розширив перелік бенчмарк-ОВДП, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Так, з 11 грудня 2023 року до відповідного переліку додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000229116 (середньострокові, із погашенням 24.02.2027). Відповідний перелік, що визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів, з 11 грудня 2023 року включатиме одинадцять випусків цінних паперів.

Валютний ринок

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд. У листопаді вони знизилися на 0,5% зважаючи на переважання обсягу інтервенцій НБУ для підтримки курсової стійкості та боргових виплат над обсягом надходжень від міжнародних партнерів. Так, відповідно до балансових даних чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2,5 млрд, зменшившись у 1,4 рази порівняно з жовтнем після адаптації ринку до режиму керованої гнучкості курсу. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $250,3 млн, Урядом України виплачено за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $109,2 млн . Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $2,3 млрд, з яких $1,6 млрд – макрофінансова допомога від ЄС, $0,4 млрд – від Світового банку, $0,3 млрд – від розміщення валютних ОВДП.

Фінансовий сектор

За минулий тиждень на умовах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 404 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки – 274 кредитів на суму 1,4 млрд гривень. За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 42 520 кредитних договорів на загальну суму 168,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 31 886 кредитів на суму 86 млрд грн), з яких 11,47 млрд грн – на інвестиційні цілі, 9,03 млрд грн – як антикризові кредити, 3,74 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 36,08 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,43 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 206 кредитів на 308 млн грн, у тому числі кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 17 медиків та 5 науковців (під 3%). Кредити під 7% отримали 53 українці без власного житла, 7 ВПО, 2 ветерани. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (162 кредитів) та у забудовника (39). Від початку дії програми єОселя майже 5,5 тисяч українських родин отримали іпотечних кредитів на понад 8 млрд грн. 65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% – педагоги та науковці, 9% – медики. Ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки – під 7%.

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Теги: Національний банк Мінекономіки Мінагрополітики аграрії українці військові фінансування Україна Європейський союз

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