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НАТО збільшило військовий бюджет на 2024 рік

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАТО збільшило військовий бюджет на 2024 рік
Військовий бюджет збільшився на 12%
фото з відкритих джерел

Збільшення спільного фінансування НАТО дозволяє членам Альянсу більш ефективно долати виклики у сфері безпеки

Північноатлантичний альянс збільшив обсяг бюджетів на 2024 рік. Про це йдеться на сайті НАТО.

На засіданні Північноатлантичної ради 13 грудня члени Альянсу схвалили цивільний і військовий бюджети на 2024 рік. Цивільний бюджет становить 438,1 млн євро, а військовий – 2,03 млрд євро, що на 18,2% і 12% більше, ніж у 2023 році відповідно.

Цивільний бюджет НАТО надає кошти на персонал, операційні витрати, і витрати на програми штаб-квартири та її міжнародного персоналу. Військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири, командних структур НАТО, а також місій та операцій по всьому світу.

Третім основним елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій в безпеку НАТО, яка охоплює великі будівельні проєкти та інвестиції в системи командування й управління. Граничний обсяг на 2024 рік становить 1,3 млрд євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане наголосив на тому, що збільшення та розширення використання спільного фінансування НАТО дозволяє членам Альянсу більш ефективно долати спільні виклики у сфері безпеки. Він зазначив, що спільне фінансування є проявом солідарності та колективної рішучості членів Альянсу, особливо в умовах поточних труднощів.

Нагадаємо, у середу більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму $886 млрд. Проєкт оборонного бюджету передбачає зміцнення національної безпеки США за кордоном: $11,5 млрд планується на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України.

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Теги: НАТО інвестиції бюджет фінансування

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