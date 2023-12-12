Бюджетникам в Україні у 2024 році двічі підвищать зарплати: дати та суми
Зарплати працівників бюджетної сфери зростуть вже з 1 січня
Кабмін планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної зарплати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня 2024 року, йдеться у проєкті постанови Уряду, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Проектом пропонується установити, що з 1 січня 2024 року посадові оклади бюджетників розраховуватимуться, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС (єдиної тарифної сітки) – 3 195 грн, а з 1 квітня 2024 року – 3 600 грн.
Також з метою забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників пропонується доручити керівникам бюджетних установ забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію зарплати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій. Вони залежатимуть від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.
В пояснювальній записці зазначається, що посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового оклад працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 грн. Співвідношення цієї суми із мінімальною зарплатою (6 700 грн) складає 43,2%.
Нагадаємо, згідно з Держбюджетом на 2024 рік в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.
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