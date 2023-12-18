Україна витримає без фінансової допомоги кілька місяців – глава МВФ

Без допомоги з боку союзників Україна буде вимушена збільшити емісію гривні, провокуючи подальшу інфляцію

Глава МВФ закликала союзників України швидко розблокувати десятки мільярдів доларів для країни, оскільки вона попередила, що затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу попереднє економічне відновлення Києва.

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Україна здатна витримати відсутність зовнішньої фінансової допомоги протягом «декількох місяців», але на неї чекають труднощі, якщо ЄС та США не зможуть за цей час вирішити питання з фінансуванням Києва. Таку думку в інтерв'ю британській газеті Financial Times висловила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Київ може впоратися з ймовірним короткостроковим дефіцитом фінансування на «кілька місяців», – сказала Крісталіна Георгієва в інтерв’ю, похвалливши українську владу за те, що вона «пожвавила економіку», приборкала інфляцію та зміцнила податкову базу України.

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Як пише Financial Times більш тривала відсутність підтримки зі сторони Заходу поставила б під загрозу економічне відновлення України. Адже оскільки США та ЄС все ще торгуються щодо пакетів фінансування для країни, вона сказала, що економічне відродження України опиниться під загрозою, якщо його примусово «пристосуватися» до відсутності свіжої фінансової підтримки. иїв може бути змушений збільшити емісію гривні, провокуючи інфляцію. Подальші затримки можуть змусити Україну повернутися до політики дестабілізації, як-от друкування грошей, як це було через кілька місяців після вторгнення Росії минулого року.

«Важливо, щоб цей період не затягнувся, тому що Україні буде складніше адаптуватися, і це в той момент, коли країна очікувала на поліпшення економічних перспектив», – заявила Георгієва. «В США та Європі триватиме робота (із затвердження нових пакетів допомоги – «Главком»). В цілому я як і раніше дивлюся на ситуацію з оптимізмом і вважаю, що їм вдасться забезпечити фінансування», – додала вона.

Георгієва також наголосила, що і МВФ, і Київ, який вжив «жорстких заходів для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності», зробили все необхідне для того, щоб Україна отримала необхідну підтримку. За її словами, тепер настав час для того, щоб «своє завдання» виконали США та ЄС.

Згідно з бюджетом, ухваленим минулого місяця, Україні в наступному році потрібна бюджетна підтримка в розмірі $41 млрд від союзників. Країна розраховує на $18 млрд від ЄС, $8,5 млрд від США, $5,4 млрд від МВФ, $1,5 млрд від інших банків та $1 млрд від Великої Британії.

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Раніше Міжнародний валютний фонд 11 грудня схвалив перегляд програми для України, який дозволить надати транш на суму близько $900 млн. Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. Він оприлюднив відео, на якому директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми. Владислав Рашкован заявив, що тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, що може відбутися вже цієї весни.

Нагадаємо, експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) розробили три варіанти розвитку подій в Україні, один із яких передбачає продовження війни до 2025 року, повідомляється у доповіді організації. Такий сценарій у МВФ називають негативним для Києва. Очікується, що у разі продовження війни ВВП країни знизиться на 5% у 2024 році та залишиться незмінним у 2025 році.

Нейтральний сценарій можливий, якщо бойові дії в Україні припиняться до кінця 2024 року. У такому разі ВВП країни зросте приблизно на 4% у 2024 році та на 6,5% у 2025 році. Позитивний сценарій не відображає терміну закінчення війни. Його реалізація можлива тоді, коли в Україні почне спостерігатись високий рівень інвестицій та міграційного припливу. Передбачається, що це призведе до зростання продуктивності та збільшення ВВП на 10% у 2025 році.

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