Білорусь закриває наземний кордон на виїзд через 10 днів
Обмеження будуть діяти на автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях) та річкових портах
Про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі.
Обмеження будуть діяти на автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях) та річкових портах.
Міра вживається в цілях «запобігання поширенню в країні Covid-19».
Нагадаємо, що з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавіруса. Потрапити в країну можна було тільки літаком через аеропорт «Мінськ».
Нагадаємо, у ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей в Білорусі.
За даними ООН, ситуація з правами людини в цій країні погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.
Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.