Білорусь закриває наземний кордон на виїзд через 10 днів

Обмеження будуть діяти на автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях) та річкових портах

Через Covid-19 Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску. Обмеження вступають в силу через 10 днів, з 17 грудня.

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі.

Обмеження будуть діяти на автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях) та річкових портах.

Міра вживається в цілях «запобігання поширенню в країні Covid-19».

Нагадаємо, що з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавіруса. Потрапити в країну можна було тільки літаком через аеропорт «Мінськ».

Нагадаємо, у ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей в Білорусі.

За даними ООН, ситуація з правами людини в цій країні погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.