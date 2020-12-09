Зеленський просить Раду поки не чіпати його законопроєкт про Конституційний суд

Висновки Венеціанської комісії щодо закону очікуються наприкінці цього тижня

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням не розглядати його законопроєкт про перезапуск Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії. Про це повідомили у пресслужбі Офісу голови держави.

«Законопроєкт, який був ініційований президентом України для перезавантаження Конституційного суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у Верховній Раді є понад 10 законодавчих ініціатив, які мають вивести Україну з конституційної кризи, спровокованої рішенням КСУ. На Банковій зазначили, що не можна говорити лише про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування. Вказано, що цього недостатньо також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ.

«Очікуємо висновків Венеціанської комісії вже наприкінці поточного тижня. Наша позиція незмінна: маємо відновити повагу та довіру суспільства до Конституційного суду України, підірвану окремими суддями, які голосували за це ганебне рішення», - додали в Офісі президента.

У Зеленського додали, що висновки Венеціанської комісії очікуються наприкінці цього тижня

Між іншим, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 7 грудня підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях Рада схвалила 4 грудня. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування неправдивих відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі.

Наприкінці жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.