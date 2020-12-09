  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський просить Раду поки не чіпати його законопроєкт про Конституційний суд

    • Розсилка
    <span>Президент Володимир Зеленський пропонує перезавантажити КСУ</span> - Зеленський просить Раду поки не чіпати його законопроєкт про Конституційний суд
    Президент Володимир Зеленський пропонує перезавантажити КСУ
    Фото: Офіс президента

    Висновки Венеціанської комісії щодо закону очікуються наприкінці цього тижня

    Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням не розглядати його законопроєкт про перезапуск Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії. Про це повідомили у пресслужбі Офісу голови держави.

    «Законопроєкт, який був ініційований президентом України для перезавантаження Конституційного суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що у Верховній Раді є понад 10 законодавчих ініціатив, які мають вивести Україну з конституційної кризи, спровокованої рішенням КСУ. На Банковій зазначили, що не можна говорити лише про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування. Вказано, що цього недостатньо також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ.

    «Очікуємо висновків Венеціанської комісії вже наприкінці поточного тижня. Наша позиція незмінна: маємо відновити повагу та довіру суспільства до Конституційного суду України, підірвану окремими суддями, які голосували за це ганебне рішення», - додали в Офісі президента.

    У Зеленського додали, що висновки Венеціанської комісії очікуються наприкінці цього тижня

    Між іншим, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 7 грудня підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях Рада схвалила 4 грудня. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування неправдивих відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі.

    Наприкінці жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

     

    Теги: суд корупція в Україні Венеціанська комісія Конституційний суд закон декларація НАЗК Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies