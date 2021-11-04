Українці зможуть купити акції Pfizer, Nike і ще десятка відомих компаній

Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal

До обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні цінні папери 12 іноземних емітентів, серед яких американська компанія Pfizer. Відповідне рішення НКЦПФР ухвалила на засіданні 4 листопада.

У переліку компаній значаться:

Nike,

Merck & Co,

Paypal Holdings,

Nvidia,

Pepsico,

Pfizer,

Qualcomm,

Procter & Gamble,

Walt Disney,

Starbucks,

United Parcel Service,

Walmart.

Таким чином до обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів.

У жовтні НКЦПФР допустила до обігу акції 15 всесвітньо відомих компаній.

До слова, американська Apple поступилася першим місцем у рейтингу найдорожчих компаній світу.