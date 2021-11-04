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    Економіка та фінанси

    Українці зможуть купити акції Pfizer, Nike і ще десятка відомих компаній

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    Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal - Українці зможуть купити акції Pfizer, Nike і ще десятка відомих компаній
    Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal
    фото з відкритих джерел

    До обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів

    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні цінні папери 12 іноземних емітентів, серед яких американська компанія Pfizer. Відповідне рішення НКЦПФР ухвалила на засіданні 4 листопада.

    У переліку компаній значаться:

    • Nike,
    • Merck & Co,
    • Paypal Holdings,
    • Nvidia,
    • Pepsico,
    • Pfizer,
    • Qualcomm,
    • Procter & Gamble,
    • Walt Disney,
    • Starbucks,
    • United Parcel Service,
    • Walmart.

    Таким чином до обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів.

    У жовтні НКЦПФР допустила до обігу акції 15 всесвітньо відомих компаній.

    До слова, американська Apple поступилася першим місцем у рейтингу найдорожчих компаній світу.

    Теги: акція українці фінанси Apple
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    Українці зможуть купити акції Pfizer, Nike і ще десятка відомих компаній