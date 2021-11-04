Українці зможуть купити акції Pfizer, Nike і ще десятка відомих компаній
До обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні цінні папери 12 іноземних емітентів, серед яких американська компанія Pfizer. Відповідне рішення НКЦПФР ухвалила на засіданні 4 листопада.
У переліку компаній значаться:
- Nike,
- Merck & Co,
- Paypal Holdings,
- Nvidia,
- Pepsico,
- Pfizer,
- Qualcomm,
- Procter & Gamble,
- Walt Disney,
- Starbucks,
- United Parcel Service,
- Walmart.
Таким чином до обігу в Україні вже допущені 85 цінних паперів іноземних емітентів.
У жовтні НКЦПФР допустила до обігу акції 15 всесвітньо відомих компаній.
До слова, американська Apple поступилася першим місцем у рейтингу найдорожчих компаній світу.