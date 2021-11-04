США виділили для низки країн $25 млн, серед них Україна
Рішення ухвалено в рамках проекту Nuclear Futures Package
США виділили $25 млн для низки країн на підтримку чистої ядерної енергії. До переліку країн, які отримають фінансову допомогу, потрапила й Україна, повідомляє пресслужба Держдепу США.
Також кошти отримають Польща, Румунія, Кенія, Бразилія та Індонезія.
Зазначається, що проект передбачає просування чистого та сучасного виробництва ядерної енергії. Також «Ядерне майбутнє» передбачає:
- демонстрацію потенціалу водню, виробленого за допомогою ядерної енергії;
- просування інноваційних, надійних і безпечних ядерних технологій, таких як малі модульні реактори.
«Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Як відомо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується».
Крім того, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.