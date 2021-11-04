США виділили для низки країн $25 млн, серед них Україна

США виділили $25 млн на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії

Рішення ухвалено в рамках проекту Nuclear Futures Package

США виділили $25 млн для низки країн на підтримку чистої ядерної енергії. До переліку країн, які отримають фінансову допомогу, потрапила й Україна, повідомляє пресслужба Держдепу США.

Також кошти отримають Польща, Румунія, Кенія, Бразилія та Індонезія.

Зазначається, що проект передбачає просування чистого та сучасного виробництва ядерної енергії. Також «Ядерне майбутнє» передбачає:

демонстрацію потенціалу водню, виробленого за допомогою ядерної енергії;

просування інноваційних, надійних і безпечних ядерних технологій, таких як малі модульні реактори.

«Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як відомо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується».

Крім того, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.