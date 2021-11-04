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    США виділили для низки країн $25 млн, серед них Україна

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    США виділили&nbsp;$25 млн&nbsp;на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії - США виділили для низки країн $25 млн, серед них Україна
    США виділили $25 млн на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії
    Фото: Pixabay

    Рішення ухвалено в рамках проекту Nuclear Futures Package

    США виділили $25 млн для низки країн на підтримку чистої ядерної енергії. До переліку країн, які отримають фінансову допомогу, потрапила й Україна, повідомляє пресслужба Держдепу США.

    Також кошти отримають Польща, Румунія, Кенія, Бразилія та Індонезія.

    Зазначається, що проект передбачає просування чистого та сучасного виробництва ядерної енергії. Також «Ядерне майбутнє» передбачає:

    • демонстрацію потенціалу водню, виробленого за допомогою ядерної енергії;
    • просування інноваційних, надійних і безпечних ядерних технологій, таких як малі модульні реактори.

    «Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

    Як відомо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується».

    Крім того, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.

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    Теги: Польща США Румунія Індонезія фінанси ядерне паливо
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    США виділили для низки країн $25 млн, серед них Україна