Apple втратила статус найдорожчої компанії світу. Названо нового лідера

Американська Apple поступилася першим місцем у рейтингу найдорожчих компаній світу

Під час торгів 29 жовтня вартість акцій Apple знизилася фактично на 4%. А ринкова капіталізація компанії впала до $2,41 трильйона, пише видання «24 канал».

А ось акції іншого американського технологічного гіганта – Microsoft – навпаки подорожчали. Щоправда, лише на один відсоток. Але цього вистачило, щоб обійти за капіталізацією Apple.

За результатами торгів 29 жовтня вартість Microsoft зросла до $2,46 трильйона.

Акції Microsoft зростають на фоні нещодавно оприлюдненого звіту за останній квартал. У ньому мовиться, що прибуток компанії став рекордним в історії.

Окрім того, аналітики прогнозують, що до кінця року показники ще більше покращаться.

Тим часом квартальні результати Apple виявилися гіршими, аніж прогнозували.

Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.