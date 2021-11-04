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    Facebook запропонував блогерам спосіб обійти комісію Apple

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    Facebook дозволить творцям контенту ділитися посиланнями, що настроюються, на підписку - Facebook запропонував блогерам спосіб обійти комісію Apple
    Facebook дозволить творцям контенту ділитися посиланнями, що настроюються, на підписку
    фото з відкритих джерел

    Бонусна програма буде доступна в 27 країнах, де працює функція «Підписки»

    Соціальна мережа Facebook додасть нового інструменту, який дозволить творцям контенту обійти 30-відсоткову комісію Apple, повідомив засновник компанії Марк Цукерберг, повідомляється у блозі компанії.

    Йдеться про оновлення функції «Підписки шанувальників». Вона дозволяє охочим оформити щомісячну платну підписку на автора. Платні підписники отримують низку переваг, у тому числі доступ до ексклюзивного контенту та можливість поспілкуватися з автором.

    Тепер автори зможуть ділитися посиланнями, що настроюються. Якщо людина підпишеться на контент за таким посиланням, автор отримає всі гроші за вирахуванням податків, оплата пройде з використанням платіжної системи компанії Facebook Pay. Apple бере з підписок 30-відсоткову комісію.

    Крім цього, Facebook дозволить авторам завантажити всі адреси електронної пошти їхніх підписників, а також запустить для них бонусну програму. За нею авторам виплатять від $5 до $20 за кожного нового передплатника, який зареєструвався до кінця року. В результаті автори зможуть заробити до 10 тис. у вигляді бонусів.

    Бонусна програма буде доступна в 27 країнах, де працює функція «Підписки». У Facebook додали, що «найближчими місяцями» планують розширити програму.

    Нагадаємо, компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

    Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.

    Теги: гроші Facebook соціальні мережі Apple
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    Facebook запропонував блогерам спосіб обійти комісію Apple