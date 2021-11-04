Facebook запропонував блогерам спосіб обійти комісію Apple

Бонусна програма буде доступна в 27 країнах, де працює функція «Підписки»

Соціальна мережа Facebook додасть нового інструменту, який дозволить творцям контенту обійти 30-відсоткову комісію Apple, повідомив засновник компанії Марк Цукерберг, повідомляється у блозі компанії.

Йдеться про оновлення функції «Підписки шанувальників». Вона дозволяє охочим оформити щомісячну платну підписку на автора. Платні підписники отримують низку переваг, у тому числі доступ до ексклюзивного контенту та можливість поспілкуватися з автором.

Тепер автори зможуть ділитися посиланнями, що настроюються. Якщо людина підпишеться на контент за таким посиланням, автор отримає всі гроші за вирахуванням податків, оплата пройде з використанням платіжної системи компанії Facebook Pay. Apple бере з підписок 30-відсоткову комісію.

Крім цього, Facebook дозволить авторам завантажити всі адреси електронної пошти їхніх підписників, а також запустить для них бонусну програму. За нею авторам виплатять від $5 до $20 за кожного нового передплатника, який зареєструвався до кінця року. В результаті автори зможуть заробити до 10 тис. у вигляді бонусів.

Бонусна програма буде доступна в 27 країнах, де працює функція «Підписки». У Facebook додали, що «найближчими місяцями» планують розширити програму.

Нагадаємо, компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.