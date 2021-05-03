Українцям пообіцяли зростання зарплат: в уряді назвали середній розмір оплати праці

До кінця року середня зарплата може вирости до 14,5 тисячі гривень, – прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як зміняться зарплати українців до кінця 2021 року. За його словами, в березні 2021 року середня зарплата по країні виросла майже на 10%, в порівнянні з березнем 2020 року. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж в минулому році.

За оптимістичним прогнозом Шмигаля, до кінця 2021 року середня зарплата українців досягне 14 500 грн. На сьогоднішній день ця сума становить 13 600 грн.

Якщо порівнювати по областях, то за рік найбільший ріст зарплат відбувся в трьох областях: Чернівецькій - 31%; Донецькій – 30% і Тернопільській – 27%.Така динаміка зростання зарплат передбачає, що до кінця поточного року заробітки в Україні ще виростуть, і показник середньої зарплати стане вище ще майже на тисячу гривень.

«Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягти 14,5 тисячі гривень», – підсумував Шмигаль.

За даними Держстату, зарплата в Україні за рік зросла на 9,5%. Традиційно регіоном з найбільш високими середніми зарплатами виявилася столиця. Далі йдуть Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області.

Паралельно з зарплатами зросли в Україні і борги по ним. Загалом, сума боргу по країні склала на березень 3,385 мільярда гривень. Найбільше заборгували роботодавці Донецької області.

Джерело: 24 канал