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    Економіка та фінанси

    Уряд спростив українцям доступ до Держземкадастру та фінзвітності компаній

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    Кабмін опублікував постанову щодо відкриття даних - Уряд спростив українцям доступ до Держземкадастру та фінзвітності компаній

    Кабмін опублікував постанову щодо відкриття даних

    Фото: Агрополіт

    Кожен охочий зможе ознайомитися з реальним фінансовим станом компаній і розмірами виплат податків до держбюджету

    Кабінет Міністрів України спрощує процес доступу громадян до важливої економічної інформації для українців.

    Про це у неділю, 2 травня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Як зазначив очільник уряду, минулого тижня було опубліковано постанову Кабміну щодо понад 1 тисячі наборів відкритих даних.

    «Кожен охочий зможе ознайомитися з реальним фінансовим станом компаній і розмірами виплат податків до держбюджету», – зазначив Шмигаль.

    Він також розповів, що інформація про фінансову звітність компаній та відомості Державного земельного кадастру будуть відкриті для українців, а набір публічних даних про транспортні засоби та їхніх власників буде доповнено полем з VIN-кодом.

    До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні. Це свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.

    Теги: українці Україна земельний кадастр фінанси уряд реєстр Денис Шмигаль Держгеокадастр
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