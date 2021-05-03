Уряд спростив українцям доступ до Держземкадастру та фінзвітності компаній

Кожен охочий зможе ознайомитися з реальним фінансовим станом компаній і розмірами виплат податків до держбюджету

Кабінет Міністрів України спрощує процес доступу громадян до важливої економічної інформації для українців.

Про це у неділю, 2 травня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник уряду, минулого тижня було опубліковано постанову Кабміну щодо понад 1 тисячі наборів відкритих даних.

«Кожен охочий зможе ознайомитися з реальним фінансовим станом компаній і розмірами виплат податків до держбюджету», – зазначив Шмигаль.

Він також розповів, що інформація про фінансову звітність компаній та відомості Державного земельного кадастру будуть відкриті для українців, а набір публічних даних про транспортні засоби та їхніх власників буде доповнено полем з VIN-кодом.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні. Це свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.