Житлові субсидії за новими правилами: хто залишиться без компенсації

В Україні змінився алгоритм перевірки інформації про одержувачів субсидії

Що змінилося з 1 травня для громадян, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг

В Україні близько 3 млн домогосподарств отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. У наступному місяці порядок нарахування компенсації зміниться, і деякі громадяни можуть залишитися без такої допомоги від держави.

Як отримати субсидію із 1 травня

Призначати житлові субсидії з 1 травня будуть після надання нових заяв від громадян. Крім заяви, потрібно подати декларацію про доходи та витрати, договір найму (оренди) житла (за наявності), копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати ЖКП (за наявності).

Нові документи прийматимуть у травні-вересні 2021 року управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Заяву можна подати особисто, надіслати поштою або подати онлайн (через сайт Міністерства соціальної політики або через Єдиний портал електронних послуг).

У декларації тепер потрібно вказувати:

площу житла;

відомості про осіб, які мешкають у квартирі або будинку;

дохід кожного з мешканців;

наявність автомобілів, з дати випуску яких минуло менше 5 років;

витрати за останній рік, що перевищують 50 тис. грн;

інформацію про купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти, банківських металів (на суму понад 50 тис. грн);

відомості про наявність коштів на депозитних рахунках в розмірі понад 25-кратного розміру прожиткового мінімуму.

Хто не зможе отримати субсидію за новими правилами

Кабмін 14 квітня ухвалив постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій для більш ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. За словами Дениса Шмигаля, нові правила забезпечать справедливість у нарахуваннях, але для більшості людей нічого не зміниться.

З урахуванням нових правил не призначать субсидію, якщо хтось із членів сім'ї або складу домогосподарства:

протягом року до звернення по субсидію купив земельну ділянку, квартиру, транспортний засіб, цінні папери, віртуальні активи та інші товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн;

на момент призначення субсидії має на банківському рахунку кошти, загальна сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня;

за рік до звернення по субсидію купив іноземну валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. грн;

перебував за кордоном безперервно понад 60 днів (без урахування відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

не навчався, не працював і не мав офіційного статусу безробітного за інформацією податкової та Пенсійного фонду;

володіє автомобілем, з дати випуску якого пройшло менше 5 років або якщо в сім'ї є більше одного автомобіля, з дати випуску якого пройшло менше 15 років;

має заборгованість із аліментів.

Також субсидія не призначається, якщо площа житла становить більше 130 кв. метрів для квартири і більше 230 квадратів для будинку. Якщо сім'я не повернула переплату із субсидії за попередній період і якщо у сім'ї є борг за комуналку понад 340 грн.

Скільки субсидій отримали українці в 2020 році

Які ще зміни чекають українців

У середині квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 92% одержувачів субсидії отримують її в грошовій готівковій формі. З 1 травня всі 100% будуть отримувати субсидію «живими» грошима.

Джерело: Слово і Діло