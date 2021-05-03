Ціна на газ з 1 травня: скільки платитимемо і коли знову переглянуть тариф

Річний тариф діє з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну газ

Вартість газу коливатиметься від 7,8 грн за куб до захмарних 13,5 грн

Газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022.

Так, ціна газу для українців коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 гривень за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки), йдеться у матеріалі «Главкома».

Тож, з 1 травня більшість постачальників газу (облгаз збути), встановили ціну на газ для населення на рівні 7,99 гривень за кубометр газу (з ПДВ і без вартості доставки). На 3 копійки менше запропонувала Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – 7,96 грн.

Отже, кінцева ціна для споживача в середньому досягне (а в деяких регіонах навіть перевищить) 10 грн за кубометр (з ПДВ і з оплатою за розподіл, тобто доставку), адже до ціни постачальників потрібно додати ще 2-2,5 грн, які потрібно буде сплатити облгазам за послугу за розподіл газу.

Поки найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки) запропонували чотири компанії:

Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. І лише декілька компаній встановили значно вищі цінники: 13,5 грн за кубометр.

Як діятиме річна ціна на газ

НКРЕКП 7 квітня прийняла постанову про річній ціні на газ для населення. Згідно з документом, всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, пише rbc.ua.

Базова річна пропозиція діятиме з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну газу.

Споживача автоматично переведуть на тариф діючого постачальника. Новий контракт укладається тільки при переході до іншого постачальника.

Термін дії базової річної пропозиції не залежить від початку постачання природного газу побутовому споживачеві і триває до 30 Квітня.

До слова, через холодну зиму сховища газу практично порожні, а ціни на блакитне паливо на міжнародних ринках залишаються високими. Тому Україні брати дешевий газ поки ніде, заявила координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. За її словами такий тариф був дуже прогнозований, пише obozrevatel.com.

«Основним індикатором, від якого відштовхуються всі компанії, є ціна на газ на європейському газовому хабі. Останні два місяці ціни ростуть. Не дивлячись на те, що зараз весна, і хотілося б, щоб газ почав падати, але ця весна дуже холодна. Попит росте, а кількість газу в сховищах критично низька. Це веде до того, що ціни не падають».

Якщо ж влітку ціни впадуть, Тетяна Бойко впевнена, що постачальники зможуть зменшити свої річні тарифи. Більш того, найближчим часом ми зможемо побачити ряд інших пропозицій: місячних, квартальних, з передоплатою або післяплатою.

«Якщо ціни на світових ринках підуть вниз, це означає, що буде більше хороших пропозицій і для українських споживачів. Поки наперед передбачити складно, якою може бути ціна в наступні місяці. Як би там не було, дуже сумніваюся, що можливо падіння до 3 грн , як було минулого літа. Можливо, ціна знизиться на 20-30%. Але я майже впевнена, що вартість газу не буде настільки низькою, як в минулому році».

Можливо, будуть особливості за місячними тарифами. Якщо влітку ціна в Європі все-таки буде нижча за українську, можна очікувати якісь місячні продукти на короткий термін з ціною нижче, ніж в річному тарифі.

Місячні тарифи

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право на інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов'язкових умов базової річної пропозиції.

Якщо побутовий споживач хоче змінити умови шляхом вибору іншої комерційної пропозиції Постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

Зміна постачальника

У разі зміни споживачем базової річної пропозиції постачальника на іншу комерційну пропозицію цього постачальника або зміни постачальника протягом терміну дії однієї річної базової пропозиції (з 1 травня по 30 Квітня), постачальник має право відмовити повторно постачати покупцеві природний газ в рамках базової річної пропозиції в поточному році (з 1 травня по 30 Квітня).

Як платити за газ з 1 травня

Оплата буде як і раніше, тобто кожен місяць за попередній до 25 числа. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) поки залишаються колишніми – максимум 1,79 гривень за кубометр.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Кабінет міністрів очікує, що НАК «Нафтогаз України» та інші постачальники влітку знизять річні тарифи на газ для населення.