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    Економіка та фінанси

    Українська армія отримала додаткові гроші. На що їх спрямують

    В Україні триває 75-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українська армія отримала додаткові гроші. На що їх спрямують
    В Україні триває 75-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Гроші було взято зі спеціального фонду державного бюджету

    Кабінет міністрів направив 359,2 млн грн Міністерству оборони для потреб Збройних сил. Кошти було взято зі спеціального фонду державного бюджету, передає «Главком» з посиланням на урядовий документ від 7 травня.

    Гроші планують використати на закупівлю (ремонт) озброєння та військової техніки української армії.

    Пропозицію щодо 359,2 млн грн висловила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ці кошти надходили до спеціального фонду державного бюджету за рахунок внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання зі сфер енергетики та комунальних послуг.

    Як відомо, в Україні триває 75-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», на початку квітня уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності.

    Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

    «Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

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    Теги: росія окупанти армія війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Українська армія отримала додаткові гроші. На що їх спрямують