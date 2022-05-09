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    Думки вголос

    В оточенні Путіна вже визріває питання про його заміну

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Сьогодні світу показали різко старіючого діда - В оточенні Путіна вже визріває питання про його заміну
    Сьогодні світу показали різко старіючого діда
    фото з відкритих джерел

    Усі вимагають щоденного підтвердження, що Путін ще живий

    Згорблений (дивиться здебільшого під ноги), з тремором рук (кілька секунд не міг розкрити листок з текстом), з набряклим обличчям (впевнений, що це ще воно максимально загримоване)…

    Не знаю, яку «велич» побачили в Путіні росіяни, але виглядає він препаскудно. І це, до речі, може слугувати фактором, який сподвигає російські еліти шукати йому заміну. Бо їм же треба мати «сильного царя», а не оце от.

    Навіть за радянських часів генсеки політбюро, як тільки втрачали фізичну форму, дуже швидко згорали – Андропов пішов на той світ в 70, Черненко – в 73

    Щоправда, Брєжнєва, який переніс інсульт і двічі просився у відставку, Політбюро років три не відпускало, бо ніяк не могло розібратися у внутрішніх інтригах. Поки той не помер.

    Але в ті часи було легше тримати інформаційну картинку – досить було публікувати передовиці у «Правді» і «Труді», не випускаючи Леоніда Ілліча, який без бумажки нічого не міг сказати, на люди.

    А зараз же всі вимагають щоденного підтвердження, що Путін ще живий

    Та й відсторонення Ельцина відбулось тоді, коли той почав втрачати фізичну форму і цього вже не можна було приховати.

    Сьогодні світу показали різко старіючого діда. Без колишнього запалу і без колишньої величі. Думаю, і таймінг параду було скорочено саме з тієї ж причини – щоб головний герой зміг це фізично витримати.

    Тому я схиляюсь до сценарію, що в його оточенні уже визріває питання про заміну Путіна. Питання лише часових рамок. Це буде до року, чи лічені місяці. Нам би, звичайно, чим швидше…

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    В оточенні Путіна вже визріває питання про його заміну