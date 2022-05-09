Лукашенко знову зрікся «партнера» Путіна

Лукашенко назвав Росію союзником і стратегічним партнером, але знову заявив, що білоруси не будуть воювати, а усім учасникам війти треба зупинитися

Білоруський диктатор похвалився, що може врятувати територіальну цілісність України

Під час виступу на урочистостях, присвячених 77-й річниці завершення Другої світової війни у Європі, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив про те, що Білорусь не бере участь у російському вторгненні до України.

І хоч Лукашенко назвав Росію «союзником і стратегічним партнером братньої Росії», він разом з тим звернувся до антипутінської коаліції. «Хочу, щоб усі мене ще раз на Заході почули. Білоруси не агресори», – заявив тамтешній диктатор.

У своїй промові Олександр Лукашенко згадав і Україну. Він назвав нашу країну «братньою» Білорусі, заявивши, що в Україні «підняв голову нацизм». Також самопроголошений глава Білорусі натякнув, що Україна може звернутися саме до Білорусі із проханням зберегти територіальну цілісність нашої держави.

Також Лукашенко у своїй промові згадав про «новий справедливий світ без дискримінації та санкцій», а також закликав сторони глобального конфлікту – «чи не пора почути одне одного і зупинитися? Бо ж ніхто з вас не хоче війни».

Нагадаємо, що російські війська входили до України і з білоруської території. Також рашистські літаки, які бомбили українські міста, злітали із аеродромів у Білорусі.

Але ще в другій половині березня Білорусь заявила, що її намагаються втягнути у російсько-українську війну, та вона не буде брати у цьому конфлікті участь.

Сам Олександр Лукашенко у середині квітня заявляв Володимиру Путіну, що завжди буде поруч, як би не складалася ситуація у війні проти України.

А уже на початку травня білоруський диктатор зробив вигляд, нібито не в курсі про перебіг «спецоперації» – мовляв, не дуже заглиблений у цю «проблему».