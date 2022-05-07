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    Події в Україні

    «Думав, укропи – село, нічого не можуть». Нове перехоплення розмови окупантів

    Росіяни, що воюють в Україні, скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії - «Думав, укропи – село, нічого не можуть». Нове перехоплення розмови окупантів
    Росіяни, що воюють в Україні, скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії

    Російські військові розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях в Україні

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення телефонної розмови двох окупантів. В ньому росіяни обговорюють різні варіанти від’їзду з території України, повідомляє ГУР.

    Найвірогідніший із варіантів – відмова від участі в бойових діях: «Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…».

    Російські військові скаржаться на неочікувано сильну українську армію: «Думав, укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає».

    Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії. Один із співрозмовників дивується, як це можливо, адже на його думку українська армія оточена «в кільці». На що отримує відповідь: «В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю».

    Раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, в якій вони діляться лайфхаками, що робити, аби не заводилися танки.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Думав, укропи – село, нічого не можуть». Нове перехоплення розмови окупантів