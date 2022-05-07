«Думав, укропи – село, нічого не можуть». Нове перехоплення розмови окупантів

Росіяни, що воюють в Україні, скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії

Російські військові розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення телефонної розмови двох окупантів. В ньому росіяни обговорюють різні варіанти від’їзду з території України, повідомляє ГУР.

Найвірогідніший із варіантів – відмова від участі в бойових діях: «Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…».

Російські військові скаржаться на неочікувано сильну українську армію: «Думав, укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає».

Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії. Один із співрозмовників дивується, як це можливо, адже на його думку українська армія оточена «в кільці». На що отримує відповідь: «В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю».

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, в якій вони діляться лайфхаками, що робити, аби не заводилися танки.