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    «Дебилизм полный». Росіяни вважають путінський парад «позорним»

    Навіть Путін&nbsp;відверто нудьгував під час проходження військ. - «Дебилизм полный». Росіяни вважають путінський парад «позорним»
    Навіть Путін відверто нудьгував під час проходження військ.
    скріншот з відео

    Мати окупанта радить синочку робити з українців «шашлики»

    Через економічні негаразди та величезні втрати на війні проти України росіянам тепер не до «параду перемоги». Цьогорічне своє «святкування» 9 травня вони називають «позором». Про це свідчать телефонні розмови, які перехопила СБУ.

    «Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…» – резюмує «мирна» росіянка.

    Як зазначили в СБУ, російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

    «Жарите шашлыки, да? Делайте с «хохляцких» этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!» – радить матір сину-окупанту.

    Навряд чи вона колись усвідомить, що Росія у першу чергу зганьбила себе на цій війні, додали в СБУ.

    Нагадаємо, сьогоднішній вигляд президента Росії на Красній площі викликав іронічну реакцію у соцмережах. Судячи з виразу обличчя, президента Росії мало цікавило мілітарне видовище, підготовлене організаторами параду. Вираз обличчя та пози президента РФ нагадали першого комуністичного правителя Росії Володимира Леніна. Зокрема той у останні роки життя також прикривав ноги ковдрою.

    У своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

    Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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    Теги: росія окупанти СБУ пропаганда війна путін парад Україна окупація #stoprussia
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    «Дебилизм полный». Росіяни вважають путінський парад «позорним»