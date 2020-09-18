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    Економіка та фінанси

    Українська економіка в другому кварталі впала на 11,2% – Держстат

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    Реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року - Українська економіка в другому кварталі впала на 11,2% – Держстат
    Реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року

    Падіння ВВП в першому кварталі 2020 року становило 1,3%

    В Україні падіння валового внутрішнього продукту в квітні-червні 2020 року становило 11,2% до аналогічного періоду 2019 року. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

    Згідно з даними Держстату, оцінка, оприлюднена в серпні, була аналогічною.

    Падіння ВВП в першому кварталі 2020 року становило 1,3%.

    Реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року.

    Номінальний ВВП у другому кварталі 2020 року становив 867,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20744 грн, зміна дефлятора - 5%.

    До слова, Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту.

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