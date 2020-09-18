Глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Національного банку України Кирило Шевченко

Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом

Голова Національного банку України Кирило Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Діалог з МВФ триває. Продовження співпраці з Фондом – пріоритетне завдання. Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде цього року», – заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час зустрічі із керівниками установ-членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI).

«Хочу вас запевнити, що Національний банк залишатиметься вашим прогнозованим та передбачуваним партнером. Ви не побачите жодних розворотів на 180 градусів у нашій політиці. Наш мандат незмінний. Це забезпечення цінової та фінансової стабільності, а також сприяння розвитку економіки», – наголосив голова НБУ.

Нагадаємо, Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.