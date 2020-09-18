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    Економіка та фінанси

    Глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням

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    Голова Національного банку України Кирило Шевченко&nbsp; - Глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням
    Голова Національного банку України Кирило Шевченко 

    Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    «Діалог з МВФ триває. Продовження співпраці з Фондом – пріоритетне завдання. Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде цього року», – заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час зустрічі із керівниками установ-членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI).

    «Хочу вас запевнити, що Національний банк залишатиметься вашим прогнозованим та передбачуваним партнером. Ви не побачите жодних розворотів на 180 градусів у нашій політиці. Наш мандат незмінний. Це забезпечення цінової та фінансової стабільності, а також сприяння розвитку економіки», – наголосив голова НБУ.

    Нагадаємо, Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

    Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

    Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

    До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.

    МВФ Національний банк кредит економіка Україна фінанси Кирило Шевченко НБУ
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