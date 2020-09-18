Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту



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Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $ 700 млн ще до кінця року

Рішення про виділення коштів Україні було схвалено ще наприкінці червня, однак кошти досі не надійшли, - Марченко

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на $350 млн. Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра,

«Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів», – сказав він.

Марченко зазначив, що Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $ 700 млн ще до кінця року.

Міністр також уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку.

«Першочергово ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаження на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від усіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проєкт соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо. Ми сподіваємось отримати всі ці кошти цього року, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених видатків», – пояснив міністр.

Україна мотивувала залучення кредиту Світового банку необхідністю фінансувати ключові реформи.

Як повідомлялося, економісти Світового банку заявили, що повне відновлення світової економіки після завершення пандемії коронавірусу може тривати до п'яти років.