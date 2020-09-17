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    Економіка та фінанси

    Відновлення економіки після пандемії може тривати п’ять років – Світовий банк

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    <p>Економісти Світового банку вважають, що вперше за 20 років зростатиме рівень бідності у світі</p> - Відновлення економіки після пандемії може тривати п’ять років – Світовий банк

    Економісти Світового банку вважають, що вперше за 20 років зростатиме рівень бідності у світі

    Фахівці прогнозують, що у деяких країнах економічна криза триватиме довше, ніж в інших, та посилить соціальну нерівність

    Економісти Світового банку заявили, що повне відновлення світової економіки після завершення пандемії коронавірусу може тривати до п'яти років.

    Про це повідомляє Reuters.

    Головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт вважає, що у світі глобальне економічне відновлення після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, може зайняти цілих п'ять років.

    «Можливо, відразу почнеться швидке відновлення на тлі скасування всіх обмежувальних заходів, але повне відновлення триватиме до п'яти років», – наголосила головна економістка Світового банку Кармен Рейнгарт.

    За її словами, у деяких країнах економічна криза триватиме довше, ніж в інших, та посилить соціальну нерівність, оскільки бідні країни постраждають найбільше.

    «У світі вперше за 20 років зростатиме рівень бідності», – зазначила економіст.

    Нагадаємо, у фонді Біла Гейтса заявили, що пандемія коронавірусу відкинула світ у розвитку на 20 років назад.

    До слова, у другому кварталі 2020 року реальний ВВП країн Великої двадцятки (G20) впав на 6,9% щодо попереднього кварталу.

    Падіння виявилося вищим, ніж у першому кварталі 2009 року, коли економіка скоротилася на 1,6% на піку глобальної фінансової кризи.

    економіка Світовий банк ВВП криза епідемія коронавірус
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