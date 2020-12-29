Українські винахідники показали нову піхотну гвинтівку «Нічний хижак»
Максимальна прицільна дальність нової гвинтівки складає 4 км
В Україні розробили новітню піхотну гвинтівку «Нічний хижак» на основі змінного ствола КПВТ. Про це повідомляє пресслужба заводу Маяк.
Повідомляється, що гвинтівка під штатний боєприпас 14,5х114 була виготовлена і випробувана, в тому числі і в бойових умовах.
Зазначається, що дана розробка стала втілюватися на прохання українських воїнів, які брали участь в бойових діях, було прийнято рішення назвати її піхотна гармата «Нічний хижак», скорочено - ПГНХ.
Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг.
Довжина без глушника, зі складеним прикладом становить 1,7 м, а з глушником і розкладеним прикладом - 2,47 м. Максимальна прицільна дальність складає 4 км.
Отже, за підсумками випробувань були отримані такі результати:
- Полум’я відсутнє навіть вночі, звуковий тиск не більше 80 дб, на відстані 10 м, курява не поднімається, на відкритій місцевості, за 700 м - звука пострілу не чути. В реальних бойових умовах проводили стрільбу із приміщення, стрілець і корегувальник працювали без навушників;
- Довжина гармати без глушника 1,7м, дозволяє перевозити її непомітно у будь якому легковому автомобілі;
- Використовуються звичайні, штатні набої 14,5х114 від кулемета КПВТ, набої двох типів – бронебійні Б32 та разривні МДЗ, миттєвого спрацювання запалювальні. На цих набоях отримана кучність від 0,6 до 1,5 кутових хвилин. З п’яти пострілів, чотири влучають у коло діаметром 30 см на 1 км, діаметром 60 см на 2 км і діаметром 100 см на відстані 3 км;
- За рахунок особливостей нашої конструкції зменшили імпульс віддачі. На практиці, було перевірено, що після 30 пострілів поспіль, у стрільця не було больових відчуттів і відсутні синці на плечі;
- Згідно з балістичними розрахунками, на дистанції 3 км, висота траєкторії 22.9 м, швидкість кулі біля цілі 485 м/с, енергія кулі 7663 дж, або 78140 кгс/см2;
- Елементи конструкції були виготовлені на звичайних універсальних токарних і фрезерних верстатах без спеціальної оснастки і звичайними інструментами, що забезпечує низьку собівартість виробу.