Українські винахідники показали нову піхотну гвинтівку «Нічний хижак»

Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг

Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг

Максимальна прицільна дальність нової гвинтівки складає 4 км

В Україні розробили новітню піхотну гвинтівку «Нічний хижак» на основі змінного ствола КПВТ. Про це повідомляє пресслужба заводу Маяк.

Повідомляється, що гвинтівка під штатний боєприпас 14,5х114 була виготовлена і випробувана, в тому числі і в бойових умовах.

Зазначається, що дана розробка стала втілюватися на прохання українських воїнів, які брали участь в бойових діях, було прийнято рішення назвати її піхотна гармата «Нічний хижак», скорочено - ПГНХ.

Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг.

Довжина без глушника, зі складеним прикладом становить 1,7 м, а з глушником і розкладеним прикладом - 2,47 м. Максимальна прицільна дальність складає 4 км.

Отже, за підсумками випробувань були отримані такі результати: