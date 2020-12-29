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    Економіка та фінанси

    Українські винахідники показали нову піхотну гвинтівку «Нічний хижак»

    • Розсилка
    <span>Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг</span> - Українські винахідники показали нову піхотну гвинтівку «Нічний хижак»
    Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг
    Скріншот відео випробувань нової гвинтівки

    Максимальна прицільна дальність нової гвинтівки складає 4 км

    В Україні розробили новітню піхотну гвинтівку «Нічний хижак» на основі змінного ствола КПВТ. Про це повідомляє пресслужба заводу Маяк.

    Повідомляється, що гвинтівка під штатний боєприпас 14,5х114 була виготовлена і випробувана, в тому числі і в бойових умовах.

    Зазначається, що дана розробка стала втілюватися на прохання українських воїнів, які брали участь в бойових діях, було прийнято рішення назвати її піхотна гармата «Нічний хижак», скорочено - ПГНХ.

    Вага нової гвинтівки на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм становить 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг.

    Довжина без глушника, зі складеним прикладом становить 1,7 м, а з глушником і розкладеним прикладом - 2,47 м. Максимальна прицільна дальність складає 4 км.

    Отже, за підсумками випробувань були отримані такі результати:

    • Полум’я відсутнє навіть вночі, звуковий тиск не більше 80 дб, на відстані 10 м, курява не поднімається, на відкритій місцевості, за 700 м - звука пострілу не чути. В реальних бойових умовах проводили стрільбу із приміщення, стрілець і корегувальник працювали без навушників;
    • Довжина гармати без глушника 1,7м, дозволяє перевозити її непомітно у будь якому легковому автомобілі;
    • Використовуються звичайні, штатні набої 14,5х114 від кулемета КПВТ, набої двох типів – бронебійні Б32 та разривні МДЗ, миттєвого спрацювання запалювальні. На цих набоях отримана кучність від 0,6 до 1,5 кутових хвилин. З п’яти пострілів, чотири влучають у коло діаметром 30 см на 1 км, діаметром 60 см на 2 км і діаметром 100 см на відстані 3 км;
    • За рахунок особливостей нашої конструкції зменшили імпульс віддачі. На практиці, було перевірено, що після 30 пострілів поспіль, у стрільця не було больових відчуттів і відсутні синці на плечі;
    • Згідно з балістичними розрахунками, на дистанції 3 км, висота траєкторії 22.9 м, швидкість кулі біля цілі 485 м/с, енергія кулі 7663 дж, або 78140 кгс/см2;
    • Елементи конструкції були виготовлені на звичайних універсальних токарних і фрезерних верстатах без спеціальної оснастки і звичайними інструментами, що забезпечує низьку собівартість виробу.

     

    Теги: зброя військові військова техніка гвинтівка хижак
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