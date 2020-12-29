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    Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник: фото

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    Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник - Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник: фото
    Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник
    Фото: Укроборонпром

    Двосекційна модель об’ємом 10 500 л змонтована на шасі МАЗ-5340 і відрізняється особливим оснащенням

    Вінницьке державне підприємство «45-й експериментальний механічний завод» розробив найбільшу в Україні автоцистерну на суцільному шасі для потреб Національної гвардії України.

    Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

    Двосекційна модель об’ємом 10 500 л змонтована на шасі МАЗ-5340 і відрізняється особливим оснащенням

    Так, на автоцистерні чемоданного типу встановили два блоки видачі палива, щоб АТЗ зміг одночасно заправляти відразу кілька одиниць військової техніки. Це може бути бензин або дизель, або інші світлі нафтопродукти з щільністю до 860 кг/м куб. Застосовується насос ВС-80.

    «Для НГУ завод поставив декілька автопаливозаправників і розробив найбільшу в Україні автоцистерну на суцільному шасі, яка здатна транспортувати та зберігати 27 тонн пального», – йдеться в повідомленні.

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    Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник: фото
    Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник: фото
    Українські військові отримали цікавий автопаливозаправник: фото

    Сумарно протягом 2020 року завод виробив продукції та надав послуг на понад 220 млн 100 тис. грн. Йдеться про виконання держоборонзамовлення, ремонт і модернізацію техніки для Міноборони, замовлення для Нацгвардії та цивільного сектору.

    Так, відремонтовано понад 60 вантажівок, модернізовано понад 20 автоцистерн, близько 30 танкоремонтних майстерень тощо. Крім цього, у рамках держоборонзамовлення підприємство виготовляло автоцистерни і для потреб ЗСУ.

    Теги: нафтопродукти ЗСУ Міноборони бензин завод військові ремонт автомобіль
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