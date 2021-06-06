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    Український експорт з початку року збільшився на чверть, – Шмигаль

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    &laquo;Від початку року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію&raquo; &ndash; Шмигаль - Український експорт з початку року збільшився на чверть, – Шмигаль

    «Від початку року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію» – Шмигаль

    Фото з відкритих джерел

    «Зростанню експорту допомогла сприятлива зовнішня кон’юнктура і розширення географії» – прем’єр-міністр

    Від початку 2021 року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Facebook.

    «Експортний бум. За перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на більше ніж 25%, або майже на $5 млрд», – зазначив він.

    За інформацією прем’єра, зростанню експорту допомогла сприятлива зовнішня кон’юнктура і розширення географії через підтримку українського бізнесу.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує курс гривні до долара у 2022-2024 роках в коридорі 28-29 грн. Відповідні цифри закладені в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. За словами Шмигаля, також очікується зростання зарплат в наступні 3 роки приблизно 8-10% на рік.

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    Теги: економіка експорт уряд Денис Шмигаль
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    Український експорт з початку року збільшився на чверть, – Шмигаль