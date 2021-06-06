У Сальвадорі хочуть зробити біткоїн легальним платіжним засобом

Сальвадор може стати першою у світі країною, яка зробить біткоїн законним платіжним засобом

Сальвадор, ймовірно, стане першою країною, яка зробила біткоїн легальним платіжним засобом. Планами поділився президент Сальвадора Наїб Букела, повідомляє CNBC.

«Наступного тижня я відправлю в конгрес законопроєкт, який зробить біткоїн законним платіжним засобом», – заявив Букела в ролику, знятому для конференції Bitcoin 2021.

Президент упевнений, що вдасться за короткий термін створити нові робочі місця. Крім того, легалізація криптовалюта, як вважає Букела, забезпечить доступ до фінансових вкладень для багатьох громадян.

Сальвадор – це переважно готівкова економіка, де приблизно 70% людей не мають банківських рахунків або кредитних карток. Грошові перекази або гроші, які мігранти відправляють додому, становлять понад 20% валового внутрішнього продукту Сальвадору.

Раніше ціна біткоїна опустилася нижче $40 тис. За тиждень криптовалюта подешевшала на 31%.

Ще до стрибка курсу на ринку запустила новина про те, що Китай заборонив фінансовим організаціям надавати послуги зі зберігання і управління криптовалютою.

До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Зазначимо, недавній розпродаж біткоїнів та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.