Себастьян Курц міг збрехати, даючи свідчення проти колишнього партнера по коаліції

Віце-канцлер Австрії і лідер партії «зелених» Вернер Коглер вважає «немислимим» подальше перебування на посаді канцлера країни Себастьяна Курца у випадку, якщо буде доведено його вину у лжесвідченні. Про це політик сказав у ефірі радіо ORF, інформує УНН.

У коментарі Коглер припустив, що коаліція між його партією та консерваторами Курца може провалитися, якщо Курцу, проти якого прокуратура веде слідство через його показання в парламентській комісії, буде пред’явлено звинувачення, а потім він буде засуджений.

«Засуджений канцлер насправді немислимо», – сказав Коглер радіо ORF, коли його запитали, чи може Курц залишитися на своєму посту в разі визнання його винним. – «Важко уявити, що Австрія може дозволити собі мати засудженого главу уряду».

Курц заявляє, що говорив правду, на його думку, він став «жертвою» опозиційних законодавців, які намагаються «зловити» його, допитавши в комісії про ступінь його участі в призначеннях на державні посади.

Комісія, на якій давав свідчення Курц, вивчає можливу корупцію, в яку потрапив його тодішній партнер по коаліції Хайнц-Крістіан Штрахе, який був змушений піти у відставку з поста лідера ультраправої Партії свободи і віцеканцлера Австрії в 2019 році. Потім ця коаліція розпалася.

Курц і члени його партії заявили, що справа проти нього політично вмотивована, і піддали критиці антикорупційну прокуратуру, яка займається цією справою.

В травні 2019 року в країні розгорівся внутрішньополітичний скандал «Ібіца-гейт», який призвів до відставки колишнього віцеканцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Австрійська партія свободи Штрахе після цього покинула урядову коаліцію з Австрійською народною партією. Парламент країни виніс вотум недовіри уряду на чолі з Курцем і був відправлений у відставку. В країні призначили дострокові парламентські вибори.

Ексвіцеканцлер ультраправої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе був змушений піти у відставку після того, як з’явилося відео, на якому він на розкішній віллі на Ібіці пропонує послуги жінці (купівля австрійського видання та ремонт доріг в Австрії по держконтракту за завищеними цінами — ред.) в обмін на підтримку у виборчій кампанії.

Розслідування проводиться після того, як опозиційні соціал-демократи (СПА) і представники партії NEOS звинуватили Курца в тому, що він не сказав правду комітету депутатів. В Австрії лжесвідчення під присягою передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц пропонував використати столицю своєї країни як можливе місце майбутньої зустрічі Володимира Путіна з Джо Байденом. Курц заявив, що Австрія не виконує «жодної посередницької ролі». Однак, за його словами, для такого роду переговорів зазвичай обирають нейтральні країни.

Перед цим уряд Російської Федерації висунув колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль як незалежного директора в раду директорів «Роснафти». Ця та сама Карін Кнайсль, на весіллі якої побував Володимир Путін. Тоді фото їх танцю розлетілося по ЗМІ.

Нагадаємо, що ще один європейський екс-політик, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вже кілька років займає пост голови Ради директорів «Роснафти» і активно захищає інтереси Росії.