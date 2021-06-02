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    Економічний розвиток України до 2024 року: уряд очікує скорочення дефіциту та держборгу

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    Державний борг планується зменшити до рівня менше за 50% ВВП - Економічний розвиток України до 2024 року: уряд очікує скорочення дефіциту та держборгу
    Державний борг планується зменшити до рівня менше за 50% ВВП
    Фото: з відкритих джерел

    У 2023 році урядовці планують вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку

    Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання Кабміну 2 червня.

    Так, дефіцит бюджету, очікують урядовці, скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% з 2023 року.

    Державний борг планується зменшити до рівня менше за 50% ВВП. «Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту», – додав Шмигаль.

    Зростання зарплат з урахуванням інфляції в наступні 3 роки становитиме близько 8-10% на рік.

    В уряді очікують, що інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%. Курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

    Також, у 2023 році урядовці планують вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку.

    Тим часом, в Україні можуть ставити єдиний прожитковий мінімум, прив'язаний до 40% середньої зарплати по країні. Верховна Рада підтримала за основу законопроект №3515. «За» проголосували 253 нардепи.

    Закон змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонують у розрахунку на одну особу.

    Згідно з проектом, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

    Теги: інфляція Кабмін борг ВВП Денис Шмигаль
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    Економічний розвиток України до 2024 року: уряд очікує скорочення дефіциту та держборгу