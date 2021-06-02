Економічний розвиток України до 2024 року: уряд очікує скорочення дефіциту та держборгу

Державний борг планується зменшити до рівня менше за 50% ВВП

У 2023 році урядовці планують вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку

Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання Кабміну 2 червня.

Так, дефіцит бюджету, очікують урядовці, скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% з 2023 року.

Державний борг планується зменшити до рівня менше за 50% ВВП. «Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту», – додав Шмигаль.

Зростання зарплат з урахуванням інфляції в наступні 3 роки становитиме близько 8-10% на рік.

В уряді очікують, що інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%. Курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

Також, у 2023 році урядовці планують вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку.

Тим часом, в Україні можуть ставити єдиний прожитковий мінімум, прив'язаний до 40% середньої зарплати по країні. Верховна Рада підтримала за основу законопроект №3515. «За» проголосували 253 нардепи.

Закон змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонують у розрахунку на одну особу.

Згідно з проектом, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.