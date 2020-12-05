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    Економіка та фінанси

    Українським військовим перерахують пенсії: що готує новий законопроект

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    Реалізація нововведень потребує додаткових витрат з державного бюджету - Українським військовим перерахують пенсії: що готує новий законопроект
    Реалізація нововведень потребує додаткових витрат з державного бюджету

    Зменшення пенсій для військових можуть скасувати

    Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект №2141 про повернення норми максимальної пенсії для військових до 90% грошового забезпечення. За відповідний законопроект проголосували 253 нардепа.

    Згідно з чинним законодавством України військові пенсіонери можуть одержати не більше ніж 70% від своєї зарплати. При цьому раніше була норма, згідно з якою пенсія становила до 90% Цю норму народні обранці хочуть повернути.

    Законопроектом №2141 передбачено повернення межі пенсій до 90% відповідних сум і відновлення соціальної справедливості для військових пенсіонерів, які виходили на пенсію в різний час і при однакових умовах служби отримують різні суми виплат.

    Припустимо, військовий пенсіонер, який має 35 років стажу і заробляв 15 тис. грн, зараз може розраховувати на пенсію в розмірі 70% зарплати. А це 10,5 тис. грн. За новими правилами, цей же пенсіонер з такою ж зарплатою і стажем може розраховувати на виплату в розмірі 13,5 тис. грн.

    У документі прописаний перерахунок пенсій на момент виникнення такого права і його детальний порядок.

    Також, в фінансовому обгрунтуванні до законопроекту зазначено, що його реалізація потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету в розмірі 14,8 млрд гривень. У зв'язку з цим профільний комітет наполягав на доопрацювання проекту.

    До слова, Пенсійний фонд України розпочав виплати підвищених пенсій за грудень.

    Теги: пенсіонери Верховна Рада військові пенсія
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