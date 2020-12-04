Зеленський закликав Раду прийняти закон про держбюджет

Президент закликав парламентарів одностайно підтримати в другому читанні закон про держбюджет на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що народні депутати під час голосування у другому читанні за державний бюджет на наступний рік продемонструють таку ж єдність, як і при ухваленні пакету законів про підтримку бізнесу та соціальну допомогу громадянам на період локдауну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У своєму влозі глава держави зазначив, що цього тижня парламент добре попрацював, ухвалено багато важливих рішень.

Так, народні депутати проголосували за ініційовані Зеленським закони щодо підтримки людей і бізнесу під час карантину.

Крім того, Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність чиновників за недостовірне декларування.

«Важливо, що встигли до настання 21-го року, тож ті, хто збрехав цьогоріч, не уникнуть відповідальності», – сказав президент.

«Шкода, що поки що відповідальність не така жорстка, як хотілося. Але радує, що поки що», – додав він.

Зеленський зазначив, що нарешті був ухвалений закон про внутрішній водний транспорт, який дасть змогу створити нормальний, конкурентний ринок річкових перевезень пасажирів та вантажів.

«Це – близько 15 мільярдів економічного ефекту для держави на рік. Плюс – збереження ваших доріг, а вони з’явилися. Менше фур, а отже – менше навантаження, а отже – не треба так часто робити ремонт, а отже – це економія ваших грошей, грошей платників податків», – зазначив глава держави.

Він подякував народним депутатам усіх фракцій за плідний тиждень роботи Верховної Ради.

«Попереду в парламенту дуже важливе друге читання Державного бюджету України. Сподіваюсь на таку ж вашу солідарність. На вашу єдність», – наголосив президент.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамия заявив, що державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік і передав його на розгляд парламенту.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.