Українці почали отримувати підвищені пенсії: хто і на скільки

Найбільше виграли від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими

З 4 грудня Пенсійний фонд розпочав виплати підвищених пенсій за грудень, після того, як з 1 грудня 2020 зросли розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Про це йдеться в повідомленні пресцентру Пенсійного фонду України.

На пенсійні виплати 4 грудня було спрямовано 6,1 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму 8,5 млрд грн.

В Пенсійному фонді зазначили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Нагадаємо, з 1 грудня сума мінімальної в Україні для різних груп населення становить:

для осіб, які втратили працездатність – 1769,00 грн;

на одну особу в розрахунку на місяць – 2189,00 грн;

для працездатних осіб – 2270 грн;

для дітей до 6 років – 1921 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 2395 грн.

Зазначається, що перш за все, зріс розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.

Крім того, будуть збільшені мінімальні пенсійні виплати шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, а також надбавки, доплати, підвищення деяким категоріям громадян.

Перераховано розмір надбавки донорам. З 1 грудня він становить 218,90 грн.

«Перерахунок проведеться органами Пенсійного фонду України автоматично. Виплата перерахованих пенсій розпочнеться з 4 грудня», – зазначили в ПФУ.

Таким чином, з 1 грудня мінімальна пенсія підвищилася до 1769 грн (+57 грн), або на 8% (з 1638 грн до 1769 грн) за рік. Але крім підвищення мінімальних пенсій, збільшилися пенсії та іншим категоріям пенсіонерів.

Найбільше виграли від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими. Наприклад, максимальна пенсія, що виплачується, становить 10 мінімальних (зараз 17 690 грн), зросла відразу на 570 грн.

Збільшилися пенсії у деяких категорій пенсіонерів шляхом надбавок, що нараховуються у відсотках від ПМ:

інваліди війни – у них, в залежності від групи інвалідності, пенсії зросли на 205–370 грн;

інваліди ЧАЕС – на 128–162 грн;

учасники бойових дій – на 93 грн. Всі ці категорії отримали ще й додаткові надбавки від 8,5 до 28,5 грн.

Шахтарям додали по 171 грн.

Пенсії почесних донорів (40 і більше безкоштовних здач крові не менше ніж 400 г за раз), що мають надбавку до пенсії 10% від ПМ, причому не для пенсіонерів, а для працездатних, збільшилися на 7 грн.

Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, що мають звання «заслужений» чи «народний») додатково отримали від 11,4 до 22,8 грн.

Пенсіонерам, які отримують трудові пенсії за віком вище, ніж нова мінімальна зарплата (1769 грн), що не додали нічого або їх збільшення виявилися незначними – від 57 копійок до 7–12 грн. Це доплати за стаж – 1% від мінпенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. З 1 грудня ця доплата збільшилася на 57 копійок за кожен рік. Наприклад, чоловік, у якого 43 роки стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 грн (0,57х8 = 4,56) грн.

Не змінилися пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019–20 роках.

Зазначимо, в Україні вже розпочалося фінансування пенсій грудня.

До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.