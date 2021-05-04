Український лоукостер отримав дозвіл на польоти в понад 30 країн

Bees Airline має намір літати в ті країни Європи, які зараз відкриті для туристів з України

Авіакомпанія Bees Airline отримала дозвіл Європейського агентства з безпеки авіації (EASA) на виконання польотів до Європи. Про це заявив гендиректор лоукостера Євген Хайнацький, повідомляє avianews.

Документ PART-TCO для операторів третіх країн, отриманий авіакомпанією, дозволяє Bees Airline літати в 27 країн Євросоюзу, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію, Гібралтар і на віддалені острови.

«На цьому тижні ми анонсуємо наші програми польотів по регулярних маршрутах і відкриємо продажу квитків. Також представимо чартерну програму», – розповів Хайнацький про найближчі плани після отримання документа EASA.

Bees Airline має намір літати в ті країни Європи, які зараз відкриті для туристів з України.

«У міру відкриття для туристів нових країн відкриватимемо нові рейси», – додав глава Bees Airline.

Зараз лоукостер здійснює чартерні рейси на замовлення туроператорів з Києва та Львова на курорти Туреччини та Єгипту.

Регулярні рейси авіакомпанія запустила наприкінці квітня. Анонсована польотна програма включає маршрути Київ – Тбілісі, Київ – Батумі, Київ – Єреван, Одеса – Єреван і Херсон – Тбілісі.

Зараз флот авіакомпанії складається з двох 189-місцевих Boeing 737−800, які раніше літали в МАУ. До літа Bees Airline розраховує збільшити флот вдвічі за рахунок отримання ще двох Boeing 737−800.