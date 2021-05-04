  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Український лоукостер отримав дозвіл на польоти в понад 30 країн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Український лоукостер Bees Airline - Український лоукостер отримав дозвіл на польоти в понад 30 країн
    Український лоукостер Bees Airline
    Фото: аеропорт Київ

    Bees Airline має намір літати в ті країни Європи, які зараз відкриті для туристів з України

    Авіакомпанія Bees Airline отримала дозвіл Європейського агентства з безпеки авіації (EASA) на виконання польотів до Європи. Про це заявив гендиректор лоукостера Євген Хайнацький, повідомляє avianews.

    Документ PART-TCO для операторів третіх країн, отриманий авіакомпанією, дозволяє Bees Airline літати в 27 країн Євросоюзу, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію, Гібралтар і на віддалені острови.

    «На цьому тижні ми анонсуємо наші програми польотів по регулярних маршрутах і відкриємо продажу квитків. Також представимо чартерну програму», – розповів Хайнацький про найближчі плани після отримання документа EASA.

    Bees Airline має намір літати в ті країни Європи, які зараз відкриті для туристів з України.

    «У міру відкриття для туристів нових країн відкриватимемо нові рейси», – додав глава Bees Airline.

    Зараз лоукостер здійснює чартерні рейси на замовлення туроператорів з Києва та Львова на курорти Туреччини та Єгипту.

    Регулярні рейси авіакомпанія запустила наприкінці квітня. Анонсована польотна програма включає маршрути Київ – Тбілісі, Київ – Батумі, Київ – Єреван, Одеса – Єреван і Херсон – Тбілісі.

    Зараз флот авіакомпанії складається з двох 189-місцевих Boeing 737−800, які раніше літали в МАУ. До літа Bees Airline розраховує збільшити флот вдвічі за рахунок отримання ще двох Boeing 737−800.

    Теги: Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies