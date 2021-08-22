Українці можуть отримувати пенсію у сім тисяч гривень, але є умови
У Мінсоцполітики розповіли, як отримати велику пенсію
Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості
Пенсію приблизно у 7 тисяч гривень можуть отримувати українці, але не усі. Мовиться про людей з повним страховим стажем із солідарної та накопичувальної систем.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що українці можуть накопичити на досить високу пенсію. Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості, а також 0,25% на місяць вище рівня інфляції.
Умови, які для цього потрібні
- Зарплата – приблизно 15 тисяч гривень на місяць.
- Загальний стаж – від 35 років.
- Необхідно щомісяця відкладати 2% від зарплати. Це буде пенсійний накопичувальний рахунок зі сплаченого ПДФО. Також мають бути додаткові 2% від зарплати із сум ЄСВ – їх сплачує роботодавець.
- Виплати за накопичувальною системою 15 років.
- Весь час накопичені гроші працюють з прибутковістю + 0,25% вище рівня інфляції.
Нагадаємо, Верховна Рада вже цього року може ухвалити закони, які дозволять запустити в Україні процес створення накопичувальної пенсійної системи. На це дуже сподівається Кабінет міністрів. За словами Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.
Як повідомлялося, неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію. Така ситуація буде можлива, якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми.