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    Економіка та фінанси

    Українці можуть отримувати пенсію у сім тисяч гривень, але є умови

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    У Мінсоцполітики розповіли, як отримати велику пенсію - Українці можуть отримувати пенсію у сім тисяч гривень, але є умови

    У Мінсоцполітики розповіли, як отримати велику пенсію

    Фото з відкритих джерел

    Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості

    Пенсію приблизно у 7 тисяч гривень можуть отримувати українці, але не усі. Мовиться про людей з повним страховим стажем із солідарної та накопичувальної систем.

    Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

    У Міністерстві соціальної політики підрахували, що українці можуть накопичити на досить високу пенсію. Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості, а також 0,25% на місяць вище рівня інфляції.

    Умови, які для цього потрібні

    • Зарплата – приблизно 15 тисяч гривень на місяць.
    • Загальний стаж – від 35 років.
    • Необхідно щомісяця відкладати 2% від зарплати. Це буде пенсійний накопичувальний рахунок зі сплаченого ПДФО. Також мають бути додаткові 2% від зарплати із сум ЄСВ – їх сплачує роботодавець.
    • Виплати за накопичувальною системою 15 років.
    • Весь час накопичені гроші працюють з прибутковістю + 0,25% вище рівня інфляції.
    Лише при дотриманні усіх умов середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе 3,1 тисячі гривень. У такий спосіб загальна сума пенсії за солідарною та накопичувальною системами становитиме понад 6,7 тисячі гривень. Варто зауважити, що це 45% від розрахункової зарплати.

    Нагадаємо, Верховна Рада вже цього року може ухвалити закони, які дозволять запустити в Україні процес створення накопичувальної пенсійної системи. На це дуже сподівається Кабінет міністрів. За словами Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.

    Як повідомлялося, неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію. Така ситуація буде можлива, якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми.

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    Теги: зарплата гроші українці пенсія стаж
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    Українці можуть отримувати пенсію у сім тисяч гривень, але є умови