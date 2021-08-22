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    Що робити з горами медуз, яких викидає на азовські пляжі? Світовий досвід

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    Медуз можна висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней - Що робити з горами медуз, яких викидає на азовські пляжі? Світовий досвід
    Медуз можна висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней
    Фото: 24tv.ua

    «Поки що просто розкладаються на сонці»

    Відпочивальники на узбережжі Азовського моря цього року потерпали від навали медуз. Тварин викидало на берег у таких обсягах, що їх згрібали екскаваторами та вивозили причепами. За кордоном медуз використовують як об’єкт промислу. У Південно-східній Азії їх застосовують для приготування супів, суші, салатів. Як варто чинити із мертвими медузами в Україні, у інтерв’ю «Главкому» розповів керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков.

    За словами фахівця, як їжу медуз українці навряд чи схвалять – не та у нас харчова культура. Але висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней – цілком можна.

    «В одній медузі – 5% протеїну. Тільки у нас відповідних технологій для перероблення немає. Тому медузи поки що просто розкладаються на сонці. Це ще добре, якщо їх згрібають від пляжу якомога далі», – сказав Ігор Соклаков.

    Крім проблем із медузами, відбуваються ще й масові викиди водоростей. Як пояснив Ігор Соклаков, рослинність кинулася активно повертатися у свої місця проживання.

    «Водорості – це ж кормова база для риби, а її в Азовському морі все менше. У Бердянську є пам'ятник «Бичкові-годувальнику», під час Другої Світової ця риба рятувала місто від голоду. Так ось, азовського бичка з кожним роком стає все менше і менше, цей процес теж років десять триває», – зауважує Ігор Соклаков.

    Фахівець наголошує, що бичку від підвищення мінералізації води некомфортно. Солоність Азовського моря останнім часом зросла, тож риби менше і водоростям вільніше.

    Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.

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    Теги: вода пляжі українці культура місто риба час
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    Що робити з горами медуз, яких викидає на азовські пляжі? Світовий досвід