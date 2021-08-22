Що робити з горами медуз, яких викидає на азовські пляжі? Світовий досвід

Медуз можна висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней

«Поки що просто розкладаються на сонці»

Відпочивальники на узбережжі Азовського моря цього року потерпали від навали медуз. Тварин викидало на берег у таких обсягах, що їх згрібали екскаваторами та вивозили причепами. За кордоном медуз використовують як об’єкт промислу. У Південно-східній Азії їх застосовують для приготування супів, суші, салатів. Як варто чинити із мертвими медузами в Україні, у інтерв’ю «Главкому» розповів керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков.

За словами фахівця, як їжу медуз українці навряд чи схвалять – не та у нас харчова культура. Але висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней – цілком можна.

«В одній медузі – 5% протеїну. Тільки у нас відповідних технологій для перероблення немає. Тому медузи поки що просто розкладаються на сонці. Це ще добре, якщо їх згрібають від пляжу якомога далі», – сказав Ігор Соклаков.

Крім проблем із медузами, відбуваються ще й масові викиди водоростей. Як пояснив Ігор Соклаков, рослинність кинулася активно повертатися у свої місця проживання.

«Водорості – це ж кормова база для риби, а її в Азовському морі все менше. У Бердянську є пам'ятник «Бичкові-годувальнику», під час Другої Світової ця риба рятувала місто від голоду. Так ось, азовського бичка з кожним роком стає все менше і менше, цей процес теж років десять триває», – зауважує Ігор Соклаков.

Фахівець наголошує, що бичку від підвищення мінералізації води некомфортно. Солоність Азовського моря останнім часом зросла, тож риби менше і водоростям вільніше.

Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.