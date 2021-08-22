Скільки українців залишаються в Афганістані? Банкова назвала цифру

«Українці будуть евакуйовані найближчим часом», – керівник Офісу президента

В Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена найближчого дня. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, – повідомляє Україна 24.

«Ми зможемо показати Вам навіть кадри, як відбувалася евакуація. Я думаю, що навіть у бойовиках в кіно ми такого не бачили. І хотів би сказати, що перша жінка, яка виходила з літака, була вагітна... на 8 місяці вагітності», – сказав Єрмак.

Він наголосив, що евакуація відбувалася у важких умовах.

«Людей евакуювали фактично з бойових дій... пройде час, і ми зможемо розповісти про героїзм, про який говорять у всьому світі, який проявили наші військові», – сказав керівник ОП.

За його словами операція з евакуації українців з Афганістану триватиме.

«У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді», – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

Також Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, 22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.