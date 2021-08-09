Пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії – Мінсоцполітики

У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці

Неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію. Така ситуація буде можлива, якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона зазначила, що Мінсоцполітики розробляє законопроєкт для вирішення цієї проблеми. Документ повинен внести в законодавство зміни, які дозволять працюючим «в тіні» українцям отримати право на нарахування страхового стажу.

«У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі», – заявила Лазебна.

Ще одна проблема, з якою можуть зіткнутися майбутні пенсіонери – це недобір стажу через неповну зайнятість. Така форма зайнятості в Україні досить поширена, оскільки дозволяє офіційно платити співробітнику меншу зарплату і менші податки з неї. Однак її поширення може призвести до масового недобору стажу надалі, резюмувала Лазебна.

До слова, в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.