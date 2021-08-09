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    Пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії – Мінсоцполітики

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    500 тисяч громадян України&nbsp;ризикують залишитися без пенсій через роботу &laquo;в тіні&raquo; - Пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії – Мінсоцполітики
    500 тисяч громадян України ризикують залишитися без пенсій через роботу «в тіні»
    Фото з відкритих джерел

    У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці

    Неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію. Така ситуація буде можлива, якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Вона зазначила, що Мінсоцполітики розробляє законопроєкт для вирішення цієї проблеми. Документ повинен внести в законодавство зміни, які дозволять працюючим «в тіні» українцям отримати право на нарахування страхового стажу.

    «У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі», – заявила Лазебна.

    Ще одна проблема, з якою можуть зіткнутися майбутні пенсіонери – це недобір стажу через неповну зайнятість. Така форма зайнятості в Україні досить поширена, оскільки дозволяє офіційно платити співробітнику меншу зарплату і менші податки з неї. Однак її поширення може призвести до масового недобору стажу надалі, резюмувала Лазебна.

    До слова, в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.

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    Теги: пенсіонери податки Міністерство соціальної політики українці Україна робота пенсія Марина Лазебна
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    Пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії – Мінсоцполітики