Пенсії українців можуть збільшитися вдвічі. Уряд назвав умову

Уряд після запуску накопичувальної системи не відмовиться від солідарної пенсійної системи та індексації пенсій

За словами Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат

Верховна Рада вже цього року може ухвалити закони, які дозволять запустити в Україні процес створення накопичувальної пенсійної системи. На це дуже сподівається Кабінет міністрів. Про це сьогодні під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд сподівається, що народні депутати після літньої відпустки розглянуть це питання, щоб вже в цьому році були прийняті перші закони, які дозволять почати планомірний процес створення накопичувальної пенсійної системи в Україні», – сказав він.

За словами Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.

«Якщо ми хочемо збільшити пенсію вдвічі, то немає іншого механізму, як вводити другий, накопичувальний, рівень державної пенсійної системи. Це – дієвий рецепт успішних країн, де є дійсно високі пенсії. Це – той шлях, який ми маємо пройти в Україні», – сказав він.

Також він додав, що уряд після запуску накопичувальної системи не відмовиться від солідарної пенсійної системи та індексації пенсій.

«Накопичувальна пенсійна система працюватиме у форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати українці», – підкреслив прем'єр.

Додамо, що Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи.

Напередодні уряд анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями.

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює тільки на добровільному рівні. За інформацією Мінсоцполітики, близько мільйона українців користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень. При цьому внески до Пенсійного фонду платять 13 млн громадян, які працюють на користь 11 млн пенсіонерів.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Додамо, що із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки. Для отримання пенсії через банк, пенсіонеру потрібно відкрити в ньому рахунок і подати відповідну заяву. Його необхідно або особисто подати до органу Пенсійного фонду за місцем проживання, або залишити в банку, а він вже передасть його у фонд.

Пенсіонери, які не зроблять цього до 1 вересня, будуть отримувати свої виплати через поточний рахунок «Ощадбанку», який буде відкритий за зверненням Пенсійного фонду. Пенсіонеру повідомлять про це.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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