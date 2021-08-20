Нові доплати до пенсій: коли і кому чекати на гроші

до пенсій за похилий вік, потрібно мати достатню кількість страхового стажу

Для отримання надбавок до пенсій за похилий вік, потрібно мати достатню кількість страхового стажу

Доплати почнуть отримувати пенсіонери старше 70 років

Міністерство соціальної політики розписала правила введення щомісячної доплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Виплати збираються почати з 1 жовтня 2022 року, а з 2023 року ввести їхню індексацію.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів, який оприлюднений на сайті Федерації профспілок України.

Крім того, пенсіонерам старше 70 років, у яких досить стажу (35 років у чоловіків, 30 – у жінок) і чиї пенсії виявляться нижче 3000 гривень, почнуть доплачувати суму, якої не вистачає до 3000 гривень. Цю виплату планують встановити з 2023 року.

Індексація виплат буде проводитися щорічно, починаючи з 1 березня 2023 року. Коефіцієнт збільшення буде встановлювати Кабінет міністрів одночасно з визначенням коефіцієнта зростання середньої зарплати.

Інші доплати

Адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менше 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

З 1 жовтня 2021 року до програми долучаться пенсіонери у віці від 75 до 80 років. Вони будуть отримувати щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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Джерело: segodnya.ua